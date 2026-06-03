StarragTornos Aktie

StarragTornos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068

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StarragTornos-Investmentbeispiel 03.06.2026 10:03:41

SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StarragTornos von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das StarragTornos-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Aktie betrug an diesem Tag 45,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,026 StarragTornos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der StarragTornos-Aktie auf 33,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 726,87 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,31 Prozent abgenommen.

Insgesamt war StarragTornos zuletzt 177,84 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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