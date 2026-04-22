SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StarragTornos von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen StarragTornos-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der StarragTornos-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das StarragTornos-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,624 StarragTornos-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 941,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34,10 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 5,80 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für StarragTornos eine Börsenbewertung in Höhe von 194,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at