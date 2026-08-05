SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen StarragTornos-Investment gewesen.

Das StarragTornos-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die StarragTornos-Aktie an diesem Tag 49,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 20,202 StarragTornos-Aktien. Die gehaltenen StarragTornos-Papiere wären am 04.08.2026 707,07 CHF wert, da der Schlussstand 35,00 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 29,29 Prozent gleich.

StarragTornos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 185,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at