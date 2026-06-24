StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Rentabler StarragTornos-Einstieg?
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden StarragTornos-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 53,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das StarragTornos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,868 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 596,23 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 23.06.2026 auf 31,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -40,38 Prozent.
StarragTornos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 173,34 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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