StarragTornos Aktie

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WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068

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Rentabler StarragTornos-Einstieg? 24.06.2026 10:03:49

SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden StarragTornos-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 53,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das StarragTornos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,868 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 596,23 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 23.06.2026 auf 31,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -40,38 Prozent.

StarragTornos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 173,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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