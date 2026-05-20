StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Rentables StarragTornos-Investment?
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20.05.2026 10:04:25
SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor einem Jahr eingebracht
StarragTornos-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 282,486 StarragTornos-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.05.2026 auf 31,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 898,31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,02 Prozent verringert.
Am Markt war StarragTornos jüngst 172,83 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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