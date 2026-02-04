StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Profitabler StarragTornos-Einstieg?
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in StarragTornos von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die StarragTornos-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 183,486 Anteilen. Die gehaltenen StarragTornos-Anteile wären am 03.02.2026 5 577,98 CHF wert, da der Schlussstand 30,40 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 44,22 Prozent.
Am Markt war StarragTornos jüngst 166,24 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
