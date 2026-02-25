StarragTornos Aktie

Rentabler StarragTornos-Einstieg? 25.02.2026 10:04:07

SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in StarragTornos von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit StarragTornos-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die StarragTornos-Aktie investiert, befänden sich nun 264,550 StarragTornos-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 756,61 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Anteils am 24.02.2026 auf 33,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 12,43 Prozent vermindert.

Am Markt war StarragTornos jüngst 180,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

