SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Straumann-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Straumann-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 37,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,681 Straumann-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Straumann-Anteile wären am 04.06.2026 253,67 CHF wert, da der Schlussstand 94,62 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 153,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Straumann eine Börsenbewertung in Höhe von 14,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at