Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Hochrechnung
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10.04.2026 10:03:36
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Straumann-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 34,10 CHF wert. Bei einem Straumann-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,326 Straumann-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Straumann-Aktie auf 83,68 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 453,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 145,40 Prozent gesteigert.
Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 13,40 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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