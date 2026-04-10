SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Straumann-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 34,10 CHF wert. Bei einem Straumann-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,326 Straumann-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Straumann-Aktie auf 83,68 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 453,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 145,40 Prozent gesteigert.

Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 13,40 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at