Vor Jahren Straumann-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Straumann-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Straumann-Aktie an diesem Tag bei 93,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 10,695 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (108,35 CHF), wäre das Investment nun 1 158,82 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,88 Prozent angezogen.

Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at