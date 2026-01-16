Straumann Aktie

Straumann

WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

Performance im Blick 16.01.2026 10:03:45

SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Straumann-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Straumann-Investment verdienen können.

Am 16.01.2016 wurde die Straumann-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Straumann-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,15 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,305 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.01.2026 3 390,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 98,82 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 239,01 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Straumann belief sich jüngst auf 15,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

