SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Straumann-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Straumann-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Straumann-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 101,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,984 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 100,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,43 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,57 Prozent verringert.

Straumann wurde am Markt mit 15,89 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at