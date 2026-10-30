Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Lohnende Straumann-Investition?
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätte eine Straumann-Anlage von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Straumann-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 96,92 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,032 Straumann-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,50 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 29.10.2026 auf 96,44 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 99,50 CHF, was einer negativen Performance von 0,50 Prozent entspricht.
Straumann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,37 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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