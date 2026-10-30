SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätte eine Straumann-Anlage von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Straumann-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Straumann-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 96,92 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,032 Straumann-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,50 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 29.10.2026 auf 96,44 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 99,50 CHF, was einer negativen Performance von 0,50 Prozent entspricht.

Straumann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,37 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at