SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Straumann-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Straumann-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Straumann-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Straumann-Anteile 32,78 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,051 Straumann-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 253,12 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 12.03.2026 auf 82,96 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 153,12 Prozent angewachsen.

Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 13,22 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at