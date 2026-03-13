Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Performance im Blick
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13.03.2026 10:03:45
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Straumann-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Straumann-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Straumann-Anteile 32,78 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,051 Straumann-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 253,12 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 12.03.2026 auf 82,96 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 153,12 Prozent angewachsen.
Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 13,22 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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