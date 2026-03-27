Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Performance unter der Lupe
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27.03.2026 10:05:09
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Straumann-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Straumann-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Straumann-Aktie an diesem Tag 128,85 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 77,610 Straumann-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.03.2026 auf 83,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 450,91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -35,49 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Straumann eine Börsenbewertung in Höhe von 13,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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