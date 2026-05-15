Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Profitable Straumann-Anlage?
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Straumann-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Straumann-Anteile an diesem Tag 112,10 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 0,892 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 74,52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,54 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,48 Prozent.
Straumann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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