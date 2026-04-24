Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Frühe Anlage
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren eingebracht
Am 24.04.2023 wurde die Straumann-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 138,30 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Straumann-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,723 Straumann-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.04.2026 61,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85,46 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38,21 Prozent verringert.
Am Markt war Straumann jüngst 14,03 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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