Straumann Aktie

Straumann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 17.07.2026 10:03:58

SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Straumann-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 141,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Straumann-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,708 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 100,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,93 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,07 Prozent eingebüßt.

Straumann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,55 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Straumann Holding AG

mehr Nachrichten