SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Straumann-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 141,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Straumann-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,708 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 100,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,93 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,07 Prozent eingebüßt.

Straumann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,55 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at