Rentable Straumann-Investition? 05.12.2025 10:03:38

SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Straumann-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Straumann-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Straumann-Aktie an diesem Tag 108,20 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Straumann-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,421 Straumann-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,86 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 8 489,83 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,10 Prozent.

Am Markt war Straumann jüngst 14,49 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Straumann Holding AG 97,34 -0,90% Straumann Holding AG

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

