SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Straumann-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Straumann-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Straumann-Aktie an diesem Tag 108,20 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Straumann-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,421 Straumann-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,86 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 8 489,83 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,10 Prozent.

Am Markt war Straumann jüngst 14,49 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at