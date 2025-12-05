Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Rentable Straumann-Investition?
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Straumann-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Straumann-Aktie an diesem Tag 108,20 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Straumann-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,421 Straumann-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,86 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 8 489,83 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,10 Prozent.
Am Markt war Straumann jüngst 14,49 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Straumann Holding AG
|97,34
|-0,90%
