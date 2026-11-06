SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Straumann-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Straumann-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Straumann-Anteile betrug an diesem Tag 111,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Straumann-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,009 Straumann-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Straumann-Papiers auf 105,85 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 953,60 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 953,60 CHF entspricht einer negativen Performance von 4,64 Prozent.

Straumann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,12 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at