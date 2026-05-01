SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Straumann-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Straumann-Investment verlieren können.

Am 01.05.2021 wurde das Straumann-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 130,45 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 7,666 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.04.2026 647,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 84,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,22 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Straumann belief sich zuletzt auf 13,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at