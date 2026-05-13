Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Sulzer-Anlage
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Sulzer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sulzer-Anteile an diesem Tag 56,66 CHF wert. Bei einem Sulzer-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176,479 Sulzer-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.05.2026 25 536,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 144,70 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 155,36 Prozent angewachsen.
Sulzer war somit zuletzt am Markt 4,94 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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