Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Sulzer-Anlage im Blick
|
24.12.2025 10:03:46
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 10 Jahren eingefahren
Am 23.12.2015 wurden Sulzer-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,42 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,522 Sulzer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sulzer-Aktie auf 146,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 272,48 CHF wert. Damit wäre die Investition 127,25 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Sulzer betrug jüngst 4,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
