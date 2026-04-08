SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sulzer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sulzer-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Sulzer-Anteile an diesem Tag bei 70,40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,420 Sulzer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 162,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 230,53 CHF wert. Mit einer Performance von +130,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Sulzer eine Marktkapitalisierung von 5,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at