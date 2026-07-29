SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sulzer-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Sulzer-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Sulzer-Anteile bei 90,69 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,027 Sulzer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sulzer-Papiers auf 152,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 679,36 CHF wert. Mit einer Performance von +67,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Sulzer belief sich jüngst auf 4,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at