Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Rentable Sulzer-Anlage?
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 5 Jahren eingebracht
Das Sulzer-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,95 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hat, hat nun 13,899 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.05.2026 auf 148,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 059,85 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 105,99 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Sulzer bezifferte sich zuletzt auf 4,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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