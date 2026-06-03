Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Frühe Anlage
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Sulzer-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 78,19 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, befänden sich nun 127,887 Sulzer-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 148,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 940,00 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 89,40 Prozent angewachsen.
Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 4,99 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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