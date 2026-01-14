Sulzer Aktie

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

Sulzer-Anlage unter der Lupe 14.01.2026 10:03:57

SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Sulzer-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Sulzer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sulzer-Aktie bei 67,11 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,490 Sulzer-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (156,20 CHF), wäre die Investition nun 232,75 CHF wert. Damit wäre die Investition 132,75 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Sulzer belief sich zuletzt auf 5,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

