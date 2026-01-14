Sulzer Aktie
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Sulzer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sulzer-Aktie bei 67,11 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,490 Sulzer-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (156,20 CHF), wäre die Investition nun 232,75 CHF wert. Damit wäre die Investition 132,75 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Sulzer belief sich zuletzt auf 5,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
