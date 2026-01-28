SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sulzer-Investment gewesen.

Die Sulzer-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sulzer-Papiers betrug an diesem Tag 145,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Sulzer-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,776 Sulzer-Aktien. Die gehaltenen Sulzer-Papiere wären am 27.01.2026 11 898,21 CHF wert, da der Schlussstand 173,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +18,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Sulzer eine Börsenbewertung in Höhe von 5,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at