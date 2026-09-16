Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Sulzer-Investment im Blick
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Sulzer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 91,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 109,890 Sulzer-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 901,10 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 15.09.2026 auf 144,70 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,01 Prozent angewachsen.
Sulzer war somit zuletzt am Markt 4,98 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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