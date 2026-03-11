Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Sulzer-Performance
|
11.03.2026 10:03:51
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Sulzer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sulzer-Anteile betrug an diesem Tag 72,48 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 137,961 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sulzer-Aktien wären am 10.03.2026 22 487,64 CHF wert, da der Schlussstand 163,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 124,88 Prozent gestiegen.
Sulzer wurde am Markt mit 5,50 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
