Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Sulzer-Performance im Blick
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Sulzer-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71,54 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Sulzer-Aktie investierten, hätten nun 1,398 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 177,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 247,68 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 247,68 CHF entspricht einer Performance von +147,68 Prozent.
Am Markt war Sulzer jüngst 6,18 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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