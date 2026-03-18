SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Sulzer-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Sulzer-Anteile an diesem Tag bei 63,31 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,579 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sulzer-Papiers auf 160,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 253,02 CHF wert. Mit einer Performance von +153,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Sulzer einen Börsenwert von 5,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at