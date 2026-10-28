SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sulzer-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Sulzer-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Sulzer-Papier bei 65,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 151,743 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (178,00 CHF), wäre das Investment nun 27 010,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 170,10 Prozent gesteigert.

Alle Sulzer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at