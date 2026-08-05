Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Sulzer-Investition im Blick
|
05.08.2026 10:03:52
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 05.08.2016 wurde das Sulzer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Sulzer-Papier bei 64,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 156,038 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 842,56 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 04.08.2026 auf 152,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 138,43 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Sulzer belief sich zuletzt auf 5,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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