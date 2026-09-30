SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Sulzer-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sulzer-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,25 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Sulzer-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,652 Sulzer-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 2 269,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 154,90 CHF belief. Damit wäre die Investition 126,95 Prozent mehr wert.

Am Markt war Sulzer jüngst 5,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at