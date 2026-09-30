Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Performance im Blick
|
30.09.2026 10:03:37
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sulzer-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,25 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Sulzer-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,652 Sulzer-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 2 269,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 154,90 CHF belief. Damit wäre die Investition 126,95 Prozent mehr wert.
Am Markt war Sulzer jüngst 5,16 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
30.09.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.09.26
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.09.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
09.09.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Sulzer AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sulzer AG (N)
|165,30
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.