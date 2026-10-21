Sulzer Aktie

Sulzer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

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Lohnendes Sulzer-Investment? 21.10.2026 10:03:28

SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sulzer-Investment verdienen können.

Am 21.10.2021 wurde die Sulzer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sulzer-Anteile betrug an diesem Tag 91,45 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,935 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 887,37 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 20.10.2026 auf 172,60 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 887,37 CHF, was einer positiven Performance von 88,74 Prozent entspricht.

Sulzer wurde am Markt mit 5,89 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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