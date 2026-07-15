Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Rentables Sulzer-Investment?
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15.07.2026 10:03:41
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sulzer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Sulzer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 147,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, befänden sich nun 67,935 Sulzer-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 646,74 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Papiers am 14.07.2026 auf 142,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,53 Prozent.
Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 4,76 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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