SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sulzer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Sulzer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Sulzer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 147,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, befänden sich nun 67,935 Sulzer-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 646,74 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Papiers am 14.07.2026 auf 142,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,53 Prozent.

Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 4,76 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at