SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Swatch (I) Aktionären eine Freude

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Swatch (I)-Dividendenzahlung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Swatch (I) am 08.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 6,50 CHF. Damit wurde die Swatch (I)-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 8,33 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet Swatch (I) 311,00 Mio. CHF an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 9,12 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Zum SIX-Schluss ging das Swatch (I)-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 196,35 CHF aus dem Handel. Heute wird die Swatch (I)-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Swatch (I)-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Der Swatch (I)-Titel verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 2,84 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,28 Prozent.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Swatch (I)-Aktienkurs via SIX 31,32 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -27,62 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Swatch (I)-Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Swatch (I)

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 6,59 CHF. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,35 Prozent anziehen.

Basisdaten von Swatch (I)

Die Dividenden-Aktie Swatch (I) gehört dem SPI an und ist an der Börse aktuell 10,118 Mrd. CHF wert. Das Swatch (I)-KGV beträgt aktuell 13,64. Im Jahr 2023 erzielte Swatch (I) einen Umsatz von 7,888 Mrd.CHF sowie ein EPS von 16,76 CHF.

Redaktion finanzen.at