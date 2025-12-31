SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Swatch (I)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Swatch (I)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Swatch (I)-Aktie an diesem Tag bei 165,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 60,606 Anteilen. Die gehaltenen Swatch (I)-Anteile wären am 30.12.2025 10 196,97 CHF wert, da der Schlussstand 168,25 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,97 Prozent zugenommen.

Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,74 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at