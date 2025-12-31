Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 31.12.2025 10:04:40

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Swatch (I)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Swatch (I)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Swatch (I)-Aktie an diesem Tag bei 165,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 60,606 Anteilen. Die gehaltenen Swatch (I)-Anteile wären am 30.12.2025 10 196,97 CHF wert, da der Schlussstand 168,25 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,97 Prozent zugenommen.

Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,74 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swatch (I)mehr Nachrichten