Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Lohnender Swatch (I)-Einstieg?
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04.11.2026 10:03:34
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swatch (I)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Swatch (I)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 163,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hat, hat nun 0,611 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 182,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,17 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 11,17 Prozent.
Swatch (I) wurde am Markt mit 9,51 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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