Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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Langfristige Anlage 13.05.2026 10:04:04

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 10 Jahren gekostet

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Swatch (I)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurde die Swatch (I)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Swatch (I)-Anteile bei 305,30 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (I)-Aktie investiert, befänden sich nun 32,755 Swatch (I)-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 793,32 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 12.05.2026 auf 207,40 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 32,07 Prozent gleich.

Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Superstar / Shutterstock

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