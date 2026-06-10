SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Swatch (I)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 293,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,341 Swatch (I)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68,55 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 09.06.2026 auf 201,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,45 Prozent verringert.

Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at