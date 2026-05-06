SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swatch (I)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie betrug an diesem Tag 286,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,489 Swatch (I)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 634,33 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Anteils am 05.05.2026 auf 181,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,57 Prozent verringert.

Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at