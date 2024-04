SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (I)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Swatch (I)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Swatch (I)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Swatch (I)-Anteile bei 564,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,771 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 348,10 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Papiers am 16.04.2024 auf 196,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -65,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swatch (I) einen Börsenwert von 10,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at