WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

Rentable Swatch (I)-Investition? 11.02.2026 10:04:06

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (I)-Investment von vor 5 Jahren verloren

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (I)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Swatch (I)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swatch (I)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 267,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,745 Swatch (I)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 743,45 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 10.02.2026 auf 198,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,66 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Swatch (I) einen Börsenwert von 10,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com

