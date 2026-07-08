SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 08.07.2016 wurde das Swatch (I)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie betrug an diesem Tag 279,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,584 Swatch (I)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie auf 198,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 712,01 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 712,01 CHF entspricht einer negativen Performance von 28,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) bezifferte sich zuletzt auf 10,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at