Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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Frühe Investition 24.06.2026 10:03:49

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren verloren

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Swatch (I)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 258,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,760 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.06.2026 7 918,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 204,30 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 20,81 Prozent verkleinert.

Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,83 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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