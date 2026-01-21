Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Lohnender Swatch (I)-Einstieg?
|
21.01.2026 10:04:21
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren bedeutet
Am 21.01.2016 wurde das Swatch (I)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie betrug an diesem Tag 319,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,129 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 515,49 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Anteils am 20.01.2026 auf 164,75 CHF belief. Damit wäre die Investition 48,45 Prozent weniger wert.
Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
