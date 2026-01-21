SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Swatch (I)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 21.01.2016 wurde das Swatch (I)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie betrug an diesem Tag 319,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,129 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 515,49 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Anteils am 20.01.2026 auf 164,75 CHF belief. Damit wäre die Investition 48,45 Prozent weniger wert.

Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at