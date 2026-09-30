Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Hochrechnung
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30.09.2026 10:03:37
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Swatch (I)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 274,70 CHF. Bei einem Swatch (I)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,640 Swatch (I)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 191,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 695,67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,43 Prozent verringert.
Der Marktwert von Swatch (I) betrug jüngst 9,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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